Endesa invierte 400.000 euros en reformar la red de Coma-ruga (Tarragona)

Trabajos en la calle Migjorn de Coma-ruga - ENDESA

TARRAGONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha finalizado los trabajos de refuerzo de las infraestructuras de la red eléctrica en Coma-ruga (Tarragona), que han supuesto una inversión de 400.000 euros destinados a mejorar la calidad del servicio y reducir el impacto visual en la zona y que beneficiarán a más de 17.000 clientes.

Según ha informado la compañía este jueves en un comunicado, la operativa ha consistido en el desmantelamiento de dos torres metálicas, dos postes de hormigón y 2.280 metros de cableado aéreo en la calle Migjorn con el objetivo de liberar espacio público y eliminar barreras arquitectónicas.

Los trabajos, que comenzaron a planificarse el pasado mes de septiembre para no interferir con la temporada turística, incluyen el desmontaje de cuatro soportes de 16 metros de altura, 56 aisladores y un interruptor-seccionador.

La compañía prevé que las obras concluyan "lo antes posible", incluyendo el asfaltado definitivo y la pintura vial.

La reforma ha permitido la creación de las denominadas "anillas eléctricas", un sistema que enlaza infraestructuras distantes para que, en caso de incidencia, se pueda suministrar energía por vías alternativas.