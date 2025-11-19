Endesa mejora la red de Puigcerdà (Girona) renovando una línea subterránea de media tensión

GIRONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha iniciado una actuación de mejora en la red eléctrica de media tensión de Puigcerdà (Girona), con la renovación de varios tramos de una línea subterránea.

El objetivo es "reforzar la resiliencia global de la red, aumentar su capacidad de distribución y la calidad del servicio" tanto en la capital de la Cerdanya como en el municipio vecino de Llívia, informa en un comunicado este miércoles.

En total, se sustituirán 310 metros de cable de aluminio por uno nuevo de mayor sección, lo que permitirá incrementar la capacidad de transporte de energía.