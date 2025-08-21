Endesa refuerza con nuevas líneas subterráneas la red del polígono de Santpedor (Barcelona)

Una de las zanjas por el tendido de cableado eléctrico - ENDESA

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa está desplegando dos nuevas líneas subterráneas en el polígono industrial de Santa Anna II de Santpedor (Barcelona) para "reforzar la red eléctrica de la zona y mejorar la calidad del suministro".

Las nuevas instalaciones permitirán a las empresas del polígono tener una alimentación alternativa en caso de incidencia o mantenimiento en el servicio, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

En concreto, se están extendiendo 320 metros de nuevo cableado subterráneo de media tensión de aluminio a 25 kilovatios y de 240 milímetros cuadrados (mm2), una sección superior a la anterior (de 150 mm2) que permitirá esponjar la red.

Además, también se mejorará la seguridad de la instalación, ya que se sustituirán las cabinas aéreas por unas encapsuladas con un gas de características especialmente aislantes.

Por último, el centro de medida quedará "telecontrolado" al instalar unos dispositivos de actuación remota que permitan controlar y maniobrar la red a distancia, desde el centro de control de la compañía.