Endesa renueva su apoyo al Concurs Internacional de Focs Artificials de Tarragona

Concurs Internacional de Focs Artificials de Tarragona - ENDESA

TARRAGONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha renovado su apoyo al Concurs Internacional de Focs Artificials de Tarragona 2026, que se celebrará del 1 al 4 de julio, reforzando su implicación en la limpieza del litoral después del espectáculo, en coordinación con la Fundació Onada, y en la propuesta inclusiva de exhibición de drones dirigida especialmente a personas con diversidad funcional.

El 30 de junio tendrá lugar la exhibición de drones, una propuesta visual que complementa el espectáculo pirotécnico y que permite acercar la celebración a personas con sensibilidad acústica u otras necesidades específicas, con la que Endesa y el Ayuntamiento de Tarragona contribuyen a "consolidar una cultura más accesible e integradora".

Además, durante el concurso, Endesa tendrá presencia en dos espacios de la ciudad: un stand en la Rambla Nova, frente al Teatre Tarragona, y otro en la zona de acceso a la playa del Miracle.