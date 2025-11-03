Endolla Barcelona crece un 40% en volumen de usuarios y llega a las 17.000 recargas mensuales

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La red de puntos de recarga Endolla Barcelona, gestionada por BSM, ha crecido un 40% en volumen de usuarios y ha llegado a las 17.000 recargas mensuales, un 13% más que el año anterior.

Este servicio ha alcanzado los 1.035 puntos de recarga distribuidos en los barrios de Barcelona y cuenta con más de 53.500 usuarios, informa Endolla Barcelona este lunes en un comunicado.

Con un consumo energético que supera los 245.000 kWh mensuales, este servicio pone a disposición de la ciudadanía una red de recarga alimentada con energía 100% renovable y conformada por puntos de recarga rápida en la vía pública y puntos de recarga planificada en la Xarxa d'Aparcaments BSM.

A lo largo de 2026, la red permitirá recargar los vehículos en la mitad de tiempo, triplicando la potencia llegando progresivamente a los 160 kW.

Además, el servicio también ha duplicado la potencia en los puntos de recarga de 13 aparcamientos BSM, aportando mayor autonomía a los vehículos en el mismo período de tiempo.

Según la primera teniente de alcaldía y presidenta de BSM, Laia Bonet, la adaptación de la infraestructura de Endolla Barcelona "es imprescindible para seguir convirtiéndose en una red referente que acompaña a la ciudadanía en la transición hacia el vehículo eléctrico".

La red de acceso público también está poniendo en marcha las primeras estaciones de recarga mixta que permiten la recarga simultánea de coches y motos, y habilitará nuevas formas de pago por el servicio de recarga en superficie, incluyendo opciones sin identificación, en cumplimiento de la normativa europea.