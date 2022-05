Enfermeras catalanas defienden su aportación "básica" para la salud y piden mejores condiciones

Coib, Aificc y Satse reivindican el papel de la enfermería

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (Coib) ha reivindicado que su aportación es "básica" ante las problemáticas de salud actuales y de futuro de la ciudadanía y han reclamado mejoras como el reconocimiento de la categoría profesional de las especialistas y un aumento de la dotación de profesionales, entre otras.

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a los periodistas la directora de conocimiento y desarrollo del Coib, Glòria Jodar, desde el Hospital del Mar de Barcelona donde el colegio ha impulsado un acto de reconocimiento a las profesionales con motivo del Día Internacional de las Enfermeras.

La ilustradora Emily Eldrige ha pintado un mural en homenaje a la enfermería en la entrada del hospital, una acción que el Coib también ha impulsado con otros artistas en la plaza de la Vila de Vilanova i la Geltrú, la plaza de la Estació del Nord de Terrassa y la plaza de l'Església de Vic (Barcelona).

Jodar ha lamentado que todavía tienen que organizar jornadas reivindicativas porque aún quedan "muchos hitos" a alcanzar en el ámbito de la enfermería y ha afirmado que con esta acción buscan el reconocimiento tanto de la sociedad como de las instituciones y de proveedores.

Cree que para aumentar la dotación de enfermeras es necesario poner esta figura profesional "en el centro del sistema sanitario" y equiparar los sueldos al nivel académico de las trabajadoras para que la profesión sea más atractiva y vuelvan aquellas enfermeras que se han formado en Catalunya y ahora trabajan en el extranjero.

Desde el Coib también piden una mayor representatividad de la enfermería en la toma de decisiones y en cargos directivos, al ser el colectivo "más numeroso" del sistema sanitario, así como un nuevo modelo de salud que Jodar considera que deben planificar y liderar las enfermeras.

AIFICC

La presidenta de la Associació d'Infermeria Familiar i Comunitaria (Aificc), Alba Brugués, ha asegurado que la pandemia de coronavirus ha puesto de relieve las carencias del sistema y ha pedido aumentar las ratios de enfermeras e incentivar el desarrollo competencial de las trabajadoras, entre otras.

Ha valorado el esfuerzo del Govern de incrementar el número de plazas del grado de Enfermería pero ha abogado por "ir a más", mantener estas plazas y aumentar el número de profesionales que se forman año a año, así como acabar con la temporalidad y dar más estabilidad a las trabajadoras.

Brugués ha lamentado que no ve "una tendencia firme" del Govern para revertir la situación de la enfermería en Catalunya y ha subrayado el papel de las profesionales durante la pandemia de coronavirus y la campaña de vacunación del Covid-19.

SATSE

El portavoz del sindicato de enfermería Satse Catalunya David Oliver ha asegurado en declaraciones a Europa Press que las enfermeras son "imprescindibles" para los problemas de salud actuales y los de futuro como el envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad, entre otras.

Oliver ha explicado que desde el sindicato llevan casi medio año con movilizaciones para reclamar una mejora retributiva y un aumento del número de enfermeras que ha cifrado en 20.000 profesionales más para equipararse a las ratios europeas: "No se ven mejoras por ningún lado", ha criticado.

Ha acusado al Govern de no escuchar sus reivindicaciones y ha avisado de que no descartan ninguna acción más allá de la movilización si no llegan mejoras: "Llegará el momento de decir basta si no nos escuchan", ha afirmado Oliver.