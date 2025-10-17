Entidades catalanas piden explicaciones a Parlón por el uso "desproporcionado" del gas pimienta

Rueda de prensa de miembros de la coalición Prou Complicitat amb Israel, Boicot ICL, Taula Sindical de Catalunya, Confederació Sindical d'Habitatge y la red de observadoras Som Defensores - EUROPA PRESS

Aseguran que los mossos rociaron a manifestantes por Gaza "directamente a la cara y repetidas veces" BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diversos sindicatos y entidades de Catalunya han pedido a la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y al director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que comparezcan en el Parlament para dar explicaciones sobre el uso "desproporcionado" del gas pimienta este miércoles contra manifestantes por Palestina ante la estación de Sants de Barcelona.

Lo han explicado en rueda de prensa este viernes miembros de la coalición Prou Complicitat amb Israel, Boicot ICL, Taula Sindical de Catalunya, Confederació Sindical d'Habitatge y la red de observadoras Som Defensores, que han lamentado que el uso de este recurso se esté convirtiendo en la primera opción antes de recurrir a la mediación o a los previos avisos.

Esta petición de explicaciones se suma a la que ERC, Comuns y CUP realizaron este jueves para pedir la comparecencia de Parlon y Trapero en el Parlament por el uso del gas pimienta, conocido en términos policiales como gas OC.

"RESISTENCIA PACÍFICA"

Concretamente, critican la actuación de la Brigada Mòbil (Brimo) de los mossos contra manifestantes que estaban ejerciendo una "resistencia pacífica" al sentarse ante el hotel donde se alojaban los jugadores del Hapoel Jerusalem, el equipo de baloncesto israelí que ese mismo día competía contra el Baxi Manresa (Barcelona).

Los hechos sucedieron ante la estación de Sants de la capital catalana cerca de las 16.00 horas, dos horas antes de que se iniciase la manifestación unitaria que llegó a agrupar 50.000 personas --según datos de los organizadores--.

Desde Som Defensores, Anaïs Franquesa ha explicado que unas 40 personas se sentaron en el suelo de forma pacífica y tranquila, ejerciendo su derecho fundamental de protesta, cuando los mossos "rociaron gas pimienta forma directa a la cara y repetidas veces", ejerciendo así una actuación policial que ha tachado de rápida y violenta.

Franquesa también ha indicado que los efectivos de la Brimo no llevaban visible su número operativo policial (NOP), un hecho que dificulta la trazabilidad de responsabilidades y que es obligatorio desde 2014, indicador que demuestra la voluntad de la policía de "no ser transparentes", según ella.

En este sentido, desde la Taula Sindical de Catalunya y uno de los convocantes de la huelga general, David Caño, ha expresado que en una jornada como la del miércoles se tendría que haber garantizado el derecho a realizar piquetes y manifestaciones todo el día, y ha lamentado que Parlon escogiera antes que se jugara ese partido de baloncesto por encima de los "derechos fundamentales".

En cuanto al uso del gas pimienta, Maria Espriu (Confederació Sindical d'Habitatge) ha asegurado que continuarán organizándose a pesar de que se haya normalizado el uso de este recurso, y Alys Samson (Prou Complicitat amb Israel) ha lamentado que los mossos no avisaran antes de realizar su actuación: "Están obligados a hacerlo".

De hecho, las entidades han cifrado en unas 40 personas las que fueron atendidas por el personal sanitario tras la actuación de la Brimo, algunas de ellas con irritaciones en la garganta y en la cara durante horas, dos personas afectadas por ser asmáticas y otra de ellas atendida por una contusión craneal al recibir un golpe de porra.

Ante estos hechos, están estudiando y valorando la opción de presentar acciones legales por la situación de este miércoles.

34 DETENIDOS

Por su parte, desde la Plataforma Antirepressiva de Barcelona, la abogada Alejandra Matamoros, ha explicado que la policía ha utilizado el gas pimienta hasta en seis ocasiones desde que se iniciaron las movilizaciones por Palestina este mes de octubre, cuatro de ellas el día 15: "Se está normalizando y es una práctica que se tiene que frenar".

Además, ha dicho que se han detenido a 34 personas en total, más de la mitad menores de 14 años y, según Matamoros, personas racializadas que fueron arrestadas en una "auténtica caza de brujas" por llevar simbología palestina, además de que muchos de ellos estuvieron detenidos casi 24 horas, una reprimenda de los mossos a jóvenes que solo habían salido a protestar, a su juicio.

Por ello, ha anunciado una concentración este viernes a las 19.00 horas en la Rambla de Badal de la capital catalana en "repulsa a la violencia policial" y en apoyo a todas las personas que han resultado heridas y han sido identificadas y detenidas.