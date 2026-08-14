Las entidades de voluntariado mantienen el acompañamiento en las cárceles catalanas en verano

Actividad en el centro penitenciario de Quatre Camins - GOVERN

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Participación Social del Departamento de Justicia y Calidad Democrática, órgano de colaboración entre la Administración penitenciaria y las entidades sociales que intervienen en el ámbito de la ejecución penal, inciden en que la labor que desarrollan las entidades de voluntariado en los centros penitenciarios catalanes siguen durante los meses de verano.

Estas iniciativas mantienen espacios de apoyo, formación, ocio y acompañamiento para las personas internas en un período especialmente vinculado a las actividades comunitarias y de tiempo libre, con programas que contribuyen a preservar los vínculos con la comunidad y refuerzan los procesos de reinserción social, informa el Govern en un comunicado.

Las actividades incluyen acompañamiento individualizado, apoyo sociojurídico, actividades artísticas y culturales, yoga, atención plena ('mindfulness'), mediación intercultural, refuerzo lingüístico, actividades deportivas y acompañamiento comunitario y religioso.

En los centros penitenciarios de la demarcación de Barcelona (Brians 1 y 2, Quatre Camins, Joves, Dones de Barcelona y Lledoners) se mantiene una amplia oferta de actividades: arteterapia, música, manualidades, deportes como el rugby, formación en competencias digitales y talleres de reciclaje.

SALUD MENTAL

Durante el verano también sigue el proyecto solidario 'Kokolokos', una iniciativa impulsada por la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona para dar visibilidad a los problemas de salud mental, combatir el estigma que todavía les rodea y contribuir a romper los tabúes asociados a estas enfermedades.

El proyecto consiste en elaborar llaveros solidarios creados por internos de diversos centros penitenciarios (entre ellos Brians 2) que colaboran en su producción, cuyos fondos recaudados (6.000 euros el último año) se destinan íntegramente a financiar actividades y recursos terapéuticos para la unidad del Sant Joan de Déu.

OTRAS TRES DEMARCACIONES

En Tarragona, En el Centro Penitenciario Mas d'Enric se mantienen actividades orientadas al bienestar emocional y al desarrollo personal, como grupos de ayuda mutua y en el Centro Penitenciario Ponent (Lleida) continúan las actividades de acompañamiento personal y comunitario, así como las iniciativas de promoción lingüística y cultural (como un taller de juegos en catalán).

En el Centro Penitenciario Puig de les Basses (Girona) se mantienen durante el verano las actividades deportivas impulsadas por la Federació Catalana de Bàsquet.

MÁS MUJERES VOLUNTARIAS

El voluntariado en los centros penitenciarios catalanes está formado mayoritariamente por mujeres (65,5%) y personas mayores de 45 años, teniendo más de la mitad de los voluntarios estudios superiores y una parte importante se encuentran ya en situación de jubilación.

El acompañamiento a la comunidad es la actividad más habitual, seguida de los ámbitos socioeducativo y educativo. Las principales motivaciones para participar en estos programas son la solidaridad, el altruismo y el compromiso social.