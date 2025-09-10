Entra en funcionamiento la nueva línea de bus Pont de Suert - Tremp (Lleida)

LLEIDA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat pondrá en marcha este viernes la nueva línea de bus que enlaza los municipios de Pont de Suert, la Pobla de Segur y Tremp (Lleida), informa en un comunicado este miércoles.

Se trata de un servicio para facilitar los desplazamientos de ida y vuelta de los estudiantes de Pallars Jussà y Alta Ribagorça y que ofrecerá 4 expediciones por sentido que circularán en periodo lectivo y horarios adaptados a las entradas y salidas de los centros educativos de los respectivos municipios.

La medida también trata de combatir la pérdida de población de la zona y pretende mejorar la movilidad en los entornos rurales.

Por otra parte, el exprés e13 Mataró - Granollers - Sabadell (Barcelona) mejorará la oferta en los dos tramos de la línea a partir del lunes 15 de septiembre, y a partir del 6 de octubre la línea directa Olot-Barcelona por el túnel de Bracons doblará la oferta y dispondrá de 4 expediciones por sentido.

Todas estas actuaciones forman parte del plan de choque de mejora del bus interurbano, que el Departamento empezó a ejecutar antes del verano y que prevé una inversión de 17 millones de euros entre 2025 y 2026 en corredores con alta demanda o que tienen conexión con centros de salud o de enseñanza.