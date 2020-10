ERC admite que el Govern no puede "modificar la norma laboral" para obligar al teletrabajo

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha reconocido este martes que la Generalitat no puede "modificar la norma laboral" para hacer obligatorio el teletrabajo, pero ha insistido en que tanto el Procicat como el Consell de Relacions Laborals aprobaron una resolución que establece que las empresas tienen el deber de promover el teletrabajo.

Lo ha dicho en rueda de prensa, a raíz de la polémica que ha surgido después de que el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani (ERC), haya afirmado que el teletrabajo es obligatorio, mientras que la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó (JxCat), lo haya corregido diciendo que es un deber de las empresas pero que la Generalitat no tiene competencias para hacerlo obligatorio.

"Es cierto que no es una obligatoriedad laboral, como es cierto que la priorización y, por tanto, la obligación de promover el teletrabajo queda recogida en una normativa de hace 12 días", ha apuntado Sabrià.

El dirigente republicano ha defendido que hace 12 días una resolución del Procicat recogía que las empresas tenían "la obligación y el deber de promover el teletrabajo", por lo que cree que de las medidas sanitarias se desprende que es obligatorio fomentar el trabajo a distancia, aunque también ha afirmado que el Govern no tiene las competencias para modificar la normativa.

"Que la priorización del teletrabajo se incluya dentro de las medidas sanitarias es muy importante, pero también es verdad que hoy no podemos modificar la norma laboral. Las dos cosas son ciertas a la vez. Lo que tenemos que hacer es saberlas explicar mejor", ha argumentado.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Preguntado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha presentado este martes el Gobierno, Sabrià ha asegurado que todavía los tienen que analizar, pero ha dicho que la voluntad de ERC es que Catalunya pueda obtener de estas cuentas los máximos recursos posibles para afrontar la crisis económica provocada por el coronavirus.

"¿Nos sentaremos en una mesa? Sí. ¿Defenderemos aquello que es nuestro? Sí. ¿Si nos ponemos de acuerdo esto podría tirar adelante? Sí. ¿Si no nos ponemos de acuerdo y Catalunya no tiene recursos votaremos que no como hacemos casi siempre? También", ha sentenciado.

Además, aplaudido que se haya ratificado el tercer grado a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, aunque ha advertido de que no se puede celebrar nada porque vaticina que se recurrirá y acabará revocado, como ocurrió con el resto de presos soberanistas en verano: "Este Estado no cambia, nos tememos lo peor".