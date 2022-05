ERC avisa de que la destitución de la directora del CNI no es "suficiente" ante el caso Pegasus

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha avisado este martes de que la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, no es "suficiente" como respuesta al espionaje a dirigentes independentistas con el software Pegasus.

"Si me preguntan si es suficiente, les diré que no", ha advertido en rueda de prensa, en la que ha recordado que han pedido responsabilidades políticas en forma de dimisiones pero también transparencia, información y la garantía de que estos hechos no se están produciendo ni se volverán a producir.

Vilalta ha llamado a desplegar una "agenda antirrepresiva necesaria e imprescindible para salir de la persecución y de la guerra sucia del Estado, y apostar por la política, por la democracia y por la defensa de los derechos fundamentales".