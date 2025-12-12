ERC celebra que Junts quiera forzar conjuntamente al PSOE a hacer concesiones: "Ya era hora"

Archivo - El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha celebrado este viernes que la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, haya apostado por sumar esfuerzos para forzar al PSOE a hacer concesiones para Catalunya: "Ya era hora de que Junts se sumara a la defensa de Catalunya".

Lo ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, después que Nogueras haya instado a ERC a plantarse ante el Gobierno y aprovechar su debilidad, y que no sea una posición solo de los 7 diputados 'juntaires' en el Congreso.

Albert ha dicho que cuantos más compartan esta posición, más fuertes serán en la negociación de temas como la financiación singular o el traspaso de Rodalies, pero ha ironizado: "Aprovechamos el momento antes de que pasen 24 horas y cambien de opinión".