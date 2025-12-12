ERC y Comuns señalan "errores" del Govern al revisar las ZBE municipales y piden compensaciones

Archivo - Cartel que delimita la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

ERC y Comuns han criticado la "mala gestión y los errores" del Govern al revisar la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes y piden compensaciones a aquellos que han hecho inversiones para aplicarlas y que finalmente no debían, informan en un comunicado conjunto este viernes.

A partir de 2026, según la ley de cambio climático, los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes debían implantar ZBE si superaban los límites marcados de emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas contaminantes.

El Govern, en 2024, aprobó un decreto que añadía a estos dos indicadores el ozono, y requería a la Generalitat una revisión anual del cumplimiento de estos valores que, tras esta revisión, establece que 24 municipios catalanes que debían tener inicialmente ZBE no tienen esta obligación por haberse mejorado la calidad del aire.

Según señalan ERC y Comuns, el Govern no publicó en el DOGC esta revisión, cosa que ha comportado "incertidumbre, confusión, inversiones económicas innecesarias y trabajo en vano a ayuntamientos que han preparado este despliegue creyendo que tenían su obligación cuando, en realidad, no era así".

Por este motivo, han reclamado al Ejecutivo, concretamente a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, que comparezca ante la comisión de Transición Ecológica del Parlament para dar explicaciones sobre este tema, junto a la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Sonsoles Letang.

Además, piden compensar a aquellos municipios que aplicarán las ZBE aunque no tengan la obligación de hacerlo en base a estos criterios, y también a aquellos que hayan hecho inversiones para su aplicación.