ERC defenderá una ley para que los precios de agricultores y ganaderos cubran costes

Participación de ERC en la Fira de l'Oli de Maials - ERC

LLEIDA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de ERC al Congreso por Lleida, Inés Granollers, ha prometido este domingo que defenderán en Madrid una ley para que los precios que cobran agricultores y ganaderos cubran los costes de producción, al considerar que "cuando sube el precio del gasoil o de los fertilizantes, el campesinado lo paga en seguida".

Granollers ha estado en la Fira de l'Oli de Maials (Lleida) junto a la candidata al Senado por Lleida, Sílvia Martínez, para presentar las propuestas de ERC para "garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas", informa el partido en un comunicado.

Entre el resto de propuestas figuran publicar los costes de producción de referencia para cada sector, equiparar condiciones de los productos agroalimentarios importados con los autóctonos, y una aportación estatal sostenida para "modernizar los regadíos y adaptarlos a la sequía".