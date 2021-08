ERC defiende compatibilizar diálogo y otras vías y Junts y CUP reclaman "desestabilizar" al Estado

Vergés (ERC), Madrenas (Junts) y Vehí (CUP) debaten sobre la estrategia independentista en la UCE

BARCELONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de ERC en el Parlament Alba Vergés ha defendido este sábado que es posible compatibilizar el diálogo con otras estrategias, ante lo que la diputada de Junts en el Parlament y alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, y la diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí han abogado por acciones que permitan "desestabilizar" al Estado.

Lo han hecho durante un debate en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia) bajo el título 'La política: entre el paso corto y la mirada larga', en el que han expuesto sus visiones sobre la estrategia independentista y la política catalana.

Vergés ha apelado a la unidad y a ir "fuertes" a la mesa de diálogo con el Gobierno sin cerrarse ninguna puerta, y ha pedido a todas las partes tener voluntad de pacto sobre el conflicto catalán --para cuestiones sobre infraestructuras y financiación, ha dicho, ya existen otros espacios--.

Según ella, los partidos y las entidades independentistas deben llegar a acuerdos y analizar el escenario a medida que vaya avanzando el proceso de diálogo, y la Generalitat comparta sus avances: "Ahora tenemos abierta la Generalitat de Catalunya, tenemos un Parlament funcionando. Es una situación que debería ser normal pero que ha sido anomalía desde 2017".

"Por muy escépticos que podamos ser, debemos ir fuertes, ir con los grandes consensos y con la voz alta y la cabeza alta", ha reivindicado la vicepresidenta primera del Parlament, después de que tanto Madrenas como Vehí se mostraran escépticas sobre este espacio.

Sobre si prefiere un referéndum o una DUI, ha asegurado que para ella el referente es el modelo escocés de consulta pactada, con una campaña que pueda dirigirse a toda la ciudadanía y donde cada catalán pueda votar libremente sobre la independencia, lo que actualmente ve más "factible"; Madrenas, por su parte, ha abogado por la DUI.

Aun así, Vergés ha valorado la posibilidad de una declaración unilateral: "Si el contexto es tan difícil que lo único que lo hace posible es una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), el contexto deberá ir detrás con mucha fuerza".

MADRENAS PLANTEA UNA NUEVA ENTIDAD SOBERANISTA

Madrenas ha justificado las dudas de su partido sobre la mesa de diálogo: "¿Por qué nos mostramos escépticas? Yo he estado muchos años dando clases en la Universitat de Girona, y daba clases de negociación. El elemento esencial para abordar una negociación es que las dos partes quieran llegar a algún acuerdo".

En ese sentido, ha puesto en duda que existan "indicios y pruebas" de la voluntad negociadora del Gobierno para pactar sobre la amnistía y la autodeterminación, y ha recordado que el propio Ejecutivo lo ha rechazado en declaraciones públicas.

"Creo que a todos se nos plantea un problema. Por eso nosotros muchas veces habíamos hablado de confrontación, porque si queremos negociar de verdad necesitamos que el Estado español necesite negociar. Por querer, no querrá", ha defendido.

A su juicio, eso se hace "desequilibrando al Estado español para que sienta la necesidad de tener que negociar" con la Generalitat, y ha dicho textualmente que aprobar los Presupuestos es lo último que haría ella para conseguir este fin.

Además, ha replicado a Vergés que ahora Catalunya no está fuerte para afrontar una negociación, y ha insistido en que es necesario que la otra parte esté más "vulnerable" para que se vea obligada a negociar.

En paralelo, ha reivindicado exigir mejor financiación e inversiones en infraestructuras y crear un hub internacional en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat: "Pero no obviamos la preservación y defensa de los derechos de las personas, como es el derecho de autodeterminación de los pueblos".

En ese contexto, ha reclamado defender estos derechos en las calles aunque la sociedad ahora esté "desmoralizada y desmovilizada, que ya no puede más", y ha planteado impulsar una nueva entidad soberanista que apoye a encarcelados e investigados.

Esa entidad debería ser de ataque, ha dicho textualmente: "Que vaya a denunciar y presentar querellas contra los jueces prevaricadores, contra las entidades que hacen según qué o según qué manifestaciones, con solidaridad ciudadana, y ayudar a personas que viven la represión".

"Y menos ascos cuando se debe ayudar económicamente a personas que han dado la cara por todo el país. A mí no me ha pasado, pero los que han dado la cara... Si ven que rápidamente la gente no está a su lado al 100%, será difícil que los liderazgos puedan prosperar", ha añadido.

VEHÍ NO VE A ERC "EN EL BUEN CAMINO"

Vehí ha reclamado a ERC que explique a los catalanes que "una Generalitat independentista es una Generalitat republicana, en el sentido antiguo del término", que según ella es lo que plasmaba el paquete de medidas de izquierdas contenidas en su acuerdo de investidura con los republicanos.

"Las cosas no van por el buen camino, y en este sentido van las declaraciones de la compañera Laia Estrada", ha dicho, preguntada por una entrevista de Europa Press en la que la diputada en el Parlament avisa a ERC de que su partido podría no apoyar los presupuestos si los republicanos no apuestan por la confrontación.

En concreto, ha criticado que ERC no se haya opuesto al proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y que haya aprobado el "rescate público" del Circuit de Catalunya.

Por otro lado, Vehí ha dicho que coincide con la postura "beligerante" que ha expresado Madrenas sobre la mesa de diálogo, aunque cree que es incoherente con reclamar la ampliación del aeropuerto; a su entender, esa ampliación beneficiaría a las oligarquías y no a Catalunya.

Ha destacado que en un par de años puede haber un Gobierno central formado por PP y Vox que traiga "represión política", y ante ello ha pedido pensar cómo poner el Govern a disposición de los catalanes para protegerlos de lo que viene, en sus palabras.

A ello, Madrenas ha replicado que no es posible hacer mejores políticas de vivienda, educación y seguridad con el presupuesto de 42.000 millones de la Generalitat, y Vehí ha contestado que existe margen a través de los impuestos y de los fondos europeos, si se canalizan hacia los servicios públicos.