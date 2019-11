ERC dice que quién debe moverse para ser investido es Sánchez y pide que no haya presiones

Publicado 18/11/2019 13:23:13 CET

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que quién debe moverse para ser investido es el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y no los republicanos, y ha pedido que no haya presiones "ni por un lado ni por otro".

"No hace falta que hagan un 'pressing' ERC", ha afirmado en rueda de prensa, en la que ha reiterado su 'no' a la investidura si los socialistas no se comprometen a abrir una mesa de negociación para solucionar el conflicto en Catalunya.

Asimismo, Vilalta ha definido que esta mesa de negociación debe ser entre iguales y sin condiciones para que se pueda hablar de cualquier tema, debe contar con un calendario claro y se deben fijar unas "garantías" para que se cumplan los acuerdos que se puedan tomar.

