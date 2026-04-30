ERC y el Gobierno pactan eliminar el descuento del 40% en multas por accidentes laborales mortales

Archivo - El diputado de ERC Jordi Salvador i Duch, interviene durante una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

ERC ha pactado con el Ministerio de Trabajo una reforma de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) para que una empresa sancionada por una negligencia mortal ya no pueda obtener un descuento de hasta el 40% sobre dicha multa si la paga rápidamente.

La reforma del artículo 40 de la LISOS implica la eliminiación del 'pronto pago' en casos de muerte o lesiones graves debido a accidentes laborales, ha explicado ERC en un comunicado este jueves.

Esta nace a raíz de la muerte de tres personas en 2020 en la explosión de la petroquímica Iqoxem de Tarragona, ya que la sanción de Inspección de Trabajo fue de solo 180.000 euros, susceptible a la reducción.

El diputado de ERC en el Congreso, Jordi Salvador, ha defendido que la vida de un trabajador no tiene descuento: "Hasta ahora, una empresa que mataba a un trabajador por negligencia podía comprar su impunidad con un pago rápido. Se acabó".

La reforma se enmarca en la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada por el Consejo de Ministros el 28 de abril de 2026, que actualiza una norma de 1995 e incorpora la salud mental, la perspectiva de género, los riesgos climáticos y la figura del delegado territorial de prevención.