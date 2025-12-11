ERC inta al Govern a parar el proyecto de parque eólico Lupus y pide explicaciones a Paneque

El presidente de ERC, Josep Maria Jové, en la sesión de control a su gobierno en el Parlament de Catalunya el viernes 5 de diciembre de 2026 en Barcelona (Cataluña, España). Foto de archivo - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de ERC en el Parlament, Montse Bergés, ha pedido al Govern que pare el proyecto de parque eólico Lupus, de la empresa Forestàlia, y ha reclamado a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, que dé explicaciones al respecto en comisión parlamentaria.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa este jueves en la Cámara catalana, junto con representantes territoriales que se oponen al proyecto como el diputado de la Diputación de Tarragona Marc Bigordà; el alcalde de Els Hostalets de Pierola (Barcelona), Gerard Parcerisas; la alcaldesa de Solivella (Tarragona), Rosa Maria Salvado, y el conseller comarcal del Segrià (Lleida), Josep López.

Bergés ha criticado "la insistencia del Gobierno del Estado en continuar impulsando este tipo de infraestructuras", y ha asegurado que el PSC se comprometió en el acuerdo de investidura a defender el modelo de ERC.

"No oponerse al proyecto Lupus supondría un incumplimiento del pacto", ha avisado la diputada republicana, que ha defendido un modelo distribuido, participado y público, y ha recordado que ERC ya logró parar dos líneas de muy alta tensión (MAT) privadas e intentará parar también este proyecto.

Además de solicitar la comparecencia de Paneque, los republicanos también han registrado una solicitud de comparecencia de la directora general de Energía del Govern, Marta Morera.