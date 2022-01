ERC mantiene su rechazo a la reforma laboral: "El Gobierno se ha enrocado"

Los republicanos "cierran filas" con Borràs para defender el escaño de Juvillà (CUP)

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha insistido este lunes en que los republicanos mantienen su rechazo a la reforma laboral porque consideran que el Gobierno central no quiere negociarla: "El Gobierno se ha enrocado, no quiere negociar. Pues que no cuenten con ERC".

En rueda de prensa, ha afirmado que ERC sigue queriendo negociar con el Gobierno para intentar mejorar la propuesta de reforma laboral, pero ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no se mueve".

Por eso, ha avisado de que, si el Gobierno no está dispuesto a negociar para explorar qué margen de mejora puede haber en la propuesta, ERC no la avalará: "Si ellos no se mueven y nos quieren imponer un acuerdo sin margen de mejora, nosotros no estaremos".

"Nosotros estaremos si hay posibilidad de negociar y posibilidad de llegar a acuerdos, hacerlos públicos y de mejorar derechos laborales. Si no, que pacten con la derecha, con Cs y con el 'establishment', que parece que es ya lo que tienen hecho", ha añadido.

Sobre las críticas de los sindicatos a ERC por no querer avalar la reforma laboral, Vilalta ha replicado que, según ella, esta propuesta se queda muy corta y que podría ser más útil para los trabajadores pero ha dicho que no quieren criticar a los sindicatos sino trabajar con ellos para mejorar las condiciones laborales: "Nos ofrecemos a lo sindicatos, queremos trabajar conjuntamente porque consideramos que estamos trabajando por lo mismo".

MESA DE DIÁLOGO

Preguntada por si hay una vinculación entre la reforma laboral y la mesa de diálogo, la portavoz republicana ha argumentado que ERC apuesta por llegar a acuerdos sectoriales en el Congreso para mejorar la vida de la ciudadanía porque hay un "marco global" en el que el Gobierno se comprometió a solucionar el conflicto catalán en la mesa de diálogo.

Así, ha pedido al Gobierno reflexionar sobre esta cuestión y ha advertido: "No tiene sentido todo aquello que vamos haciendo a nivel sectorial si no se está avanzando en el marco de negociación del conflicto político".

También ha reclamado a Sánchez dejar de poner "excusas" para no reunir a la mesa de diálogo y a decir claramente si ya no creen en este proceso de resolución del conflicto a través de la mesa de diálogo.

"Aquí hay un compromiso de un proceso de resolución del conflicto político, que quiere decir que es un proceso donde tienen que haber reuniones preparatorias, contactos, reuniones públicas cuando haya acuerdos y se tiene que ir avanzando. Es lo que no se está produciendo porque el Gobierno del Estado solo busca excusas y ponen pegas", ha recriminado.

PAU JUVILLÀ

Ante la notificación de la Junta Electoral Central (JEC) que da un plazo de cinco días al Parlament para retirar el escaño al secretario tercero de la Mesa y diputado de la CUP, Pau Juvillà, Vilalta ha expresado su apoyo al 'cupaire' y ha subrayado que están "trabajando para defender sus derechos, defender la soberanía del Parlament y poder plantar cara a esta injusta persecución".

Asimismo, ha asegurado que ERC "cierra filas" con lo que decida la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para defender el escaño de Juvillà y que tanto los miembros republicanos en la Mesa como el grupo parlamentario la apoyarán.

Para ella, la notificación de la JEC no cambia nada porque "no tiene capacidad ni competencias para poder retirarle el escaño" y que la retirada del escaño la debería dictaminar un tribunal.