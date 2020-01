ERC pide aceptar la suspensión de Torra para garantizar las votaciones en el Parlament

Actualizado 27/01/2020 14:25:09 CET

Tacha de "traición" poner en peligro la acción de la Cámara con desobediencias que ve simbólicas

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha concretado que la propuesta de los republicanos para afrontar la inhabilitación del presidente, Quim Torra, como diputado es: blindar la Presidencia de la Generalitat, aceptar su suspensión como diputado y "luchar para revertirlo", y con ello garantizar el voto del Parlament.

"No podemos poner en riesgo la soberanía del Parlament. No podemos tomar decisiones que nos pueden hacer sentir bien unos minutos, pero que no resuelven el problema. Si se apuesta por la desobediencia estéril, se mantendrá uno o dos plenos, pero le haremos el juego al Estado", ha dicho en una rueda de prensa.

El dirigente republicano ha recordado que hay un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos --una situación que no sucedía desde 2017-- y que hay que tomar medidas para atender a los afectados por el temporal 'Gloria', y ha advertido de que desobedecer a la inhabilitación, dictada por la Junta Electoral Central (JEC) y ratificada por el Tribunal Supremo, llevaría a una parálisis que sería "una traición" a los ciudadanos.

Sabrià ha asumido que, pese a los intentos que han realizado durante el fin de semana para buscar un posicionamiento conjunto con el resto de grupos independentistas a la decisión del Supremo y la JEC, no han conseguido acuerdo alguno.

CONFRONTACIÓN CON JXCAT

Para los republicanos, con su postura se está blindando a la Presidencia de la Generalitat y garantizando la soberanía del Parlament, frente una nueva "pieza de la causa general del independentismo que, en este caso, busca inhabilitar al presidente y dividir al independentismo" y ha pedido inteligencia a sus socios en la reacción.

"La JEC y Supremo quieren inhabilitar a Torra, pero algunos parece que quieren inhabilitar al Parlament. No toca poner en riesgo al Parlament", ha zanjado Sabrià en referencia sin citar a sus socios de JxCat, que son los que han pedido desobedecer la decisión judicial.

Ha insistido en que la decisión que tome la Cámara con mayoría independentista es "crucial y no hay que acabar la legislatura en una desobediencia simbólica de cara al Estado".

"O colapso de las instituciones o luchar para blindar al presidente (Torra) y al Parlament", ha zanjado el presidente del grupo republicanos en la Cámara catalana.

También ha lanzado el mensaje de cara a la ciudadanía de que entienden que el voto de Torra como diputado está "temporalmente suspendido, temporalmente secuestrado" por la JEC y el Supremo, pero que esta situación se puede revertir, no así que el Parlament vote con un escaño suspendido y sufra las consecuencias.