ERC pide que las elecciones sirvan para recoser al independentismo y acabar con los reproches

Reitera que no pactará con el PSC y priorizará pactos con independentistas

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido este lunes que las elecciones catalanas anunciadas por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para cuando se hayan aprobado los Presupuestos del Govern de 2020 sirvan para recoser las relaciones entre los partidos independentistas, y para acabar con los reproches entre ellos.

"No podemos ir a unas elecciones con el independentismo dividido y lanzándonos reproches los unos con los otros", ha advertido en rueda de prensa, y ha defendido la necesidad de trabajar para consensuar una estrategia conjunta entre los partidos independentistas antes de los comicios.

Considera que el independentismo debe convertir las elecciones en una oportunidad para recoser las relaciones entre los partidos y cree que esto debe hacerse analizando la situación actual, compartiendo una diagnosis y a partir de ahí acordar cómo se debe avanzar: "Estamos condenados a entendernos. Y no solo estamos condenados, sino que nos queremos entender, queremos dedicar todos los esfuerzos a entendernos entre los independentistas".

Por eso, Vilalta ha sostenido que la manera de "reconstruir confianzas es a base de hablar e invertir muchas horas para superar reproches", incluso en un escenario de precampaña electoral.

Preguntada por si ERC pactará con el PSC tras los comicios, ha reiterado que no: "Lo iremos repitiendo porque parece que costa de entender o no se quiera entender. No pactaremos con el PSC en la Generalitat. No lo hicimos en el Ayuntamiento de Barcelona ni en la Diputación de Barcelona pese a tener la posibilidad y no lo haremos en la Generalitat".

En este sentido, ha asegurado que su voluntad es priorizar los pactos con los partidos independentistas: "La prioridad y el eje central de los pactos postelectorales debe ser con quien compartimos el objetivo de la independencia".