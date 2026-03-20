ERC pide al Govern que exija poder decidir el diseño y la ejecución de ayuda estatales y europeas

Los portavoces de ERC en el Parlament Ester Capella y Jordi Albert en una rueda de prensa en la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha pedido al Govern que "levante la mano" y ejerza su soberanía exigiendo poder decidir en el diseño y en la ejecución de posibles fondos tanto estatales como europeos para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la Generalitat tras la segunda jornada de la cumbre liderada por el presidente Salvador Illa con representantes de los partidos del Parlament para abordar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio para Catalunya.

"Sabemos qué pasa cuando la Generalitat no puede decidir, no puede diseñar, no puede decidir cómo deben ser estos fondos. Muchas veces el diseño se hace desde muchos kilómetros de distancia de Catalunya y hay dificultades para que lleguen donde tienen que llegar", ha sostenido, y ha dicho que el apoyo de ERC al primer paquete de medidas del Govern dependerá de cómo queden reflejadas.

Capella ha asegurado que la reunión de este viernes ha sido productiva, y ha explicado que han puesto sobre la mesa medidas de carácter estructural dirigidas a dar apoyo a la agricultura, la ganadería y la pesca, al ámbito empresarial y del trabajo y la transición energética para impulsar las energías renovables.

Preguntada por el decreto anticrisis que ha anunciado el Gobierno, Capella ha dicho que no anticiparía el voto de los republicanos en el Congreso, pero ha señalado que ERC ha hecho propuestas en materia de protección del acceso a la vivienda con la prórroga de contratos y la paralización de los desahucios.