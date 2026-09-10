ERC pide al Govern explicar "la ausencia de la 'senyera" en la visita de Illa a Ucrania

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

ERC ha registrado una batería de preguntas al Govern en el Parlament para que explique "la ausencia de la 'senyera" en la visita del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a Ucrania la semana pasada, ha informado este jueves en un comunicado.

Los republicanos quieren saber por qué la 'senyera' "no estuvo presente en algunos de los actos institucionales" celebrados durante la visita de Illa a Ucrania.

Han añadido que la 'senyera' "es un elemento de representación institucional del país que tiene que estar presente en los actos oficiales de la Generalitat".