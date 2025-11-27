ERC pide al Govern un informe jurídico de la ordenanza de Martorell (Barcelona) de fuentes públicas

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

ERC ha presentado este jueves una propuesta de resolución en el Parlament, que se debatirá en la comisión de Derechos Sociales, en la que pide al Govern un informe jurídico sobre la legalidad de la modificación de la ordenanza de convivencia de Martorell (Barcelona) que prohíbe llenar con agua de las fuentes públicas botellas, garrafas u otros envases.

En la propuesta, consultada por Europa Press este jueves, defienden que la Generalitat debe garantizar el acceso universal y no discriminatorio al agua, que definen como un bien común y un derecho esencial, y que cualquier regulación municipal sobre el uso de las fuentes públicas debe basarse "en criterios de salud pública, sostenibilidad y equidad" y en base a informes técnicos, procesos participativos y transparencia.

También reclaman al Govern fomentar un modelo de gestión pública y comunitaria del agua para garantizar el acceso a ella a todas las personas así como campañas informativas y educativa sobre consumo responsable y sobre el valor social y ambiental de las fuentes públicas.

Los republicanos, además, han presentado una batería de preguntas para saber qué hará el Govern si se aplican sanciones "que contravienen el derecho universal de acceso a recursos básicos para la vida, como el agua".

Y también emplazan al Govern a explicar si mantienen alguna restricción vigente que establezca limitaciones en el suministro de agua a la población de las fuentes públicas.