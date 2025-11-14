ERC reclama la aplicación de la amnistía en una reunión con una misión del Consejo de Europa

Archivo - La eurodiputada de ERC, Diana Riba, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de ERC, Diana Riba, se ha reunido este viernes con miembros de la misión del Periodic Review del Consejo de Europa, que analiza el cumplimiento de la democracia, estado de derecho y derechos humanos en los Estados, ante quien ha criticado que no se esté aplicando la Ley de Amnistía a los líderes del proceso independentista y ha reclamado que así se haga.

En declaraciones tras el encuentro, Riba ha detallado que les ha explicado el juicio por el referéndum del 1-O y las penas que comportó y cómo "el Estado español utilizó Pegasus" para espiar a opositores políticos, asociaciones y entidades catalanistas, textualmente.

"Nos hemos centrado en el poder judicial, porque es donde el poder judicial que tenemos realmente un problema de democracia en el Estado español", ha asegurado la también vicepresidenta adjunta de los republicanos.