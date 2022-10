ERC ve las condiciones de Junts como una "excusa" y les urge a decidir si salen del Govern

Vilalta defiende que el Govern continúe pero afirma que ERC está "preparada para cualquier escenario"

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado este lunes que las condiciones planteadas por Junts para rehacer la crisis del Govern son una "excusa" ante sus discrepancias internas y ha urgido al partido de Laura Borràs a decidir si salen o no del Ejecutivo.

"El problema no son estos tres puntos, la cuestión a resolver es qué quiere hacer Junts", y que decida si se mantiene o no en el Govern, ha afirmado en rueda de prensa, en alusión a las condiciones planteadas por Junts: crear un espacio de dirección estratégica independentista coordinada por el Consell de la República, unidad de acción en el Congreso entre ERC y Junts, y replantear la mesa de diálogo.

Vilalta ha criticado que una parte de Junts "trabaja para romper este Govern" como considera que se muestra con la auditoría que elaboró el partido sobre el cumplimiento del pacto del Ejecutivo, con el ultimátum que fijó, con la cuestión de confianza que plantearon al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y con la consulta a la militancia que harán para decidir si siguen o no en el Ejecutivo.

Así, para ella la cuestión no es si se cumple o no el acuerdo entre los socios de la coalición, que asegura que se está cumpliendo, sino "que Junts no se pone de acuerdo" internamente, por lo que cree que el partido se debe aclarar y decidir si quieren seguir en el Govern o pasar a la oposición.

Por eso, ha urgido a Junts a que decida y "deje de ser irresponsable hacia el país", ya que defiende que el Govern necesita estabilidad para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía.

La portavoz republicana ha subrayado que su voluntad es que el Govern entre ERC y Junts pueda seguir pero ha advertido de que, si se mantiene, sus socios del Ejecutivo deberán cambiar su actitud y tener "respeto, lealtad y corresponsabilidad".

Además, ha afirmado que ERC está "preparada para cualquiera de los escenarios", también el de gobernar en solitario, pero ha apuntado que todavía no se está en esta situación y que primero debe decidir Junts.

PITADA A FORCADELL

Vilalta ha expresado su "rechazo" a los silbidos contra la expresidenta del Parlament Carme Forcadell en el acto del Consell de la República del sábado con motivo del quinto aniversario del 1-O.

Ha reivindicado a Forcadell como un "ejemplo de firmeza y de dignidad", ha recordado que estuvo en la cárcel tras el 1-O, y que siempre ha defendido generar consensos y respetar todas las opiniones.

En ese acto, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont rechazó hacer un nuevo referéndum porque cree que el 1-O ya es válido, a lo que Vilalta ha replicado que el 1-O fue una victoria pero que "es indudable que para construir la república catalana habrá que volver a pasar por las urnas", y ha defendido el acuerdo de claridad que plantea Aragonès.