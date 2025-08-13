Ercros reduce un 38% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 4 años

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo empresarial químico y fabricante de productos plásticos Ercros redujo un 38% sus emisiones de gases de efecto invernadero, directas e indirectas por consumo de energía, entre 2020 y 2024, y un 9% el índice de emisiones totales, según informa en un comunicado este miércoles.

La compañía vincula estas mejoras, entre otros aspectos, a las actuaciones que ha llevado a cabo en el marco del Plan 3D, con el que pretende alcanzar la sostenibilidad a través de tres dimensiones: diversificación, digitalización y descarbonización.

A su vez, las medidas adoptadas en el área de logística para avanzar hacia la economía circular y la descarbonización han permitido a Ercros evitar la emisión de 8.580 toneladas de CO2 en 2024, un 59% más que en 2023.

En términos de seguridad laboral, el índice de frecuencia general de accidentes, que mide los accidentes con y sin baja tanto de personal propio como externo, se redujo un 22% en 2024 respecto de 2023, y el índice de frecuencia general de accidentes de personal propio descendió un 8,5% en el último año.

En 2024, la compañía revalidó, por quinto año consecutivo, el sello Platinum de EcoVadis, plataforma internacional de calificación de la sostenibilidad, con 87 puntos sobre 100.