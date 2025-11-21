La Escolanía de Montserrat y dos de Alemania y Dinamarca conmemoran en la Sagrada Familia a Gaudí

La Escolanía de Montserrat y dos de Alemania y Dinamarca conmemoran en la Sagrada Familia el centenario de la muerte de Gaudí - SAGRADA FAMILIA

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Basílica de la Sagrada Familia ha acogido este viernes por la noche un concierto internacional de escolanías europeas en el marco del programa que conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

El acto, que también ha sido un homenaje al milenario de Montserrat, ha reunido a la Escolanía de Montserrat, al Tölzer Knabenchon de Baviera (Alemania) y al Copenhagen Boys Choir (Dinamarca), informa la Basílica en un comunicado.

Durante la actuación, las tres escolanías han ofrecido interpretaciones propias y también un repertorio conjunto que ha combinado obras del patrimonio coral europeo, y han intervenido el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el subprefecto de Montserrat, el padre Efrem.