Escribano (PP) pide la comparecencia en el Parlament de los delegados del Govern en el exterior

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Parlament Cristian Escribano ha presentado una propuesta de resolución para pedir la comparecencia de "todos los delegados y delegadas del Govern en el extranjero", tras el anuncio del pacto entre la Generalitat y ERC para abrir tres nuevas delegaciones en China, Canadá y Jordania.

Además, también ha reclamado al conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, que informe sobre "las motivaciones, objetivos y coste" de las nuevas delegaciones, informa el partido en un comunicado este miércoles.

"Es inconcebible que representantes públicos que cobran sueldos tan elevados se nieguen de forma sistemática a rendir cuentas y explicar su actividad", ha asegurado.

También ha criticado que "hay delegados de los que constan menos de 10 reuniones en todo un año, y se desconocen sus gastos exactos".

"La obligación del Parlament es exigir plena transparencia y los altos cargos públicos deberían estar obligados a rendir cuentas sobre su trabajo", ha insistido.