El escritor Garth Greenwell ve el deseo como "instrumento de autoconocimiento" en 'Pureza'

El escritor, poeta y profesor estadounidense Garth Greenwell explora la intimidad, la amistad, el erotismo, las relaciones obsesivas y defiende "el poder del deseo como instrumento de autoconocimiento" en su nueva novela 'Pureza' (Literatura Random House).

En una entrevista de Europa Press, ha explicado que 'Pureza' recupera el mismo narrador de su debut novelístico 'Lo que te pertenece' (2018) y ahonda en la vida de un profesor de instituto norteamericano que vive y trabaja en Sofía (Bulgaria) y que descubre "lo que significa pertenecer a un lugar determinado".

El profesor, recientemente separado de un hombre al que ha querido sin el miedo que marcó sus relaciones anteriores, experimentará una serie de encuentros con estudiantes, otros escritores como él y demás amantes esporádicos que le enfrentarán a sus cicatrices y que le enseñarán "aspectos de él mismo que desconocía".

Para el autor, la gente es consciente de las formas en las que el deseo puede ser peligroso u objeto de sufrimiento o prejuicio, pero desconocen que "deseo y sexo pueden ser la base de la comunidad y la solidaridad, de la política y de formas de arte, si se admite que no se sabe todo lo que se desea y se está abierto a que el deseo lleve a lugares desconocidos".

Greenwell (Louisville, 1978) espera que la novela cuestione al lector y le genere empatía respecto a vidas y realidades que son ajenas a la suya, y que construya en relato que, de forma compleja, desafiante y con una carga profunda de significado "argumente que, más allá de la política y la moral, hay un valor esencial en la belleza y el arte".

"LA VIDA SORPRENDE"

El autor ubica la trama de la novela en la capital búlgara, la ciudad que asegura le vio transformarse de poeta a novelista después de abandonar a los 16 años su Kentucky natal, "antes de la aparición de internet, un lugar muy peligroso para un homosexual" y donde dice que tuvo que enfrentarse, más tarde, a esa infancia de la que escapaba.

"Los libros pueden salvarte la vida", ha reivindicado Greenwell al recordar cuando de adolescente llegó a sus manos la novela 'La habitación de Giovanni', de James Baldwin, donde por primera vez descubrió un mensaje feliz sobre ser gay, algo que transformó su relación con la dignidad y le sugirió que quizás existía un mundo donde su vida podría tener lugar, lo cual hasta ese momento le parecía imposible.

Preguntado por qué le diría al chico de Kentucky de ese entonces, Greenwell se ha acordado de que cuando era niño pensaba que su destino sería morir joven por el sida, porque esas eran las únicas historias sobre homosexuales que conocía: "La vida sorprende. El mundo es más grande de lo que pensamos y está lleno de fuentes de esperanza".

OBRA EN CONSTANTE FORMACIÓN

Ha avanzado que se encuentra escribiendo una tercera parte de "este proyecto en constante formación", iniciado en 'Lo que te pertenece' y que sigue en 'Pureza', y que en este caso estará ubicado en Kentucky y tendrá un hilo conductor que le permitirá al lector encontrar relaciones con las dos anteriores novelas.

Y aunque 'Pureza' figure en los rankings de mejores libros de 2020 según publicaciones como el 'New York Times', 'The New Yorker', 'The Washington Post' o la BBC, Greenwell ha defendido que el valor real de un libro no se calcula a través de las críticas: "Se medirá cuando un chico de Kentucky lo lea y su vida se vea transformada".