La escritora Irene Pujadas publicará un cuento en la revista 'The New Yorker'

La escritora Irene Pujadas publicará un cuento en la revista 'The New Yorker' - L'ALTRA EDITORIAL

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La escritora catalana Irene Pujadas publicará el próximo 18 de julio el cuento 'Damages', traducción de 'Els desperfectes', en la revista 'The New Yorker', ha informado este miércoles el sello L'Altra Editorial en un comunicado.

El cuento, traducido por Julia Sanches, se publicará en la sección Flash Fiction, en una selección veraniega de cuentos breves en la que también se encuentran textos de Haruki Murakami, Emma Cline, Otessa Moshfegh y Peter Orner.

El editor de la revista, Dennis Zhou, ha asegurado que Pujadas (Sant Just Desvern, 1990) es "la primera autora catalana en formar parte de esta selección", y el texto que publicará 'The New Yorker' es el primer cuento del libro 'Els desperfectes', que fue Premi Documenta 2020 y Premi Ciutat de Barcelona 2021.