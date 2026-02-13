La escritora rusa María Stepánova ve "prácticamente imposible derrocar a Putin desde dentro"

La escritora y periodista rusa Maria Stepánova durante una rueda de prensa, en el CCCB, a 13 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta actividad forma parte de Resident CCCB, el programa de residencias internacionales del CCCB en colabora - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora y periodista rusa María Stepánova ha asegurado que es "prácticamente imposible derrocar a (Vladimir) Putin desde dentro", mediante una revolución popular, y ha lamentado que, en los últimos tiempos, se ha convertido en una gran pesimista.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa este viernes en la presentación de las actividades que hará como artista residente durante dos meses y medio en el programa de residencias internacionales del CCCB, en colaboración con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Fundación privada Mir-Puig.

Stepánova, que vive exiliada en Berlín, ha señalado que los intentos de revoluciones populares de los últimos 20 años han fracasado, y ha puesto ejemplos como las protestas en Bielorrusia, Hong Kong e Irán, aunque ha reconocido que "la única" que logró sus objetivos fue la revolución del Maidán en Ucrania, en 2014.

También ha subrayado la importancia de la memoria, pero ha sostenido que tiene la sensación de que curar las heridas del exilio puede conducir al olvido: "Cuando olvidamos, la tendencia es a repetir errores, y me da miedo ir cayendo en la misma trampa", ha explicado la autora del libro 'Desaparecer', que se ha traducido recientemente al castellano y al catalán.

"MANTENER EL DIÁLOGO VIVO"

Ha explicado que durante su vida le ha obsesionado el pasado histórico y su pasado personal y ha intentado establecer un diálogo entre ambos en sus obras, tras lo que ha asegurado que la historia rusa forma parte de una historia europea, pero después de la invasión a Ucrania, le está pareciendo difícil "mantener el diálogo vivo".

"Al mismo tiempo pienso que es importante seguir intentándolo, seguir batallando", ha destacado la escritora y poeta rusa, que ha expresado que intentar mantener la inspiración puede ayudar a ir más allá.

Considera que en los últimos tiempos había una sensación de que mediante la memoria y los testimonios de otros se podría evitar repetir ciertos comportamientos, pero ha lamentado que el ser humano es incapaz de hacerlo: "Solo aprendemos a través de la experiencia personal, cosa que es triste pero realista".

RESIDENCIA EN EL CCCB

Stepánova pronunciará una conferencia inaugural de su residencia el 2 de marzo bajo el título 'En medio: el desplazamiento como segunda lengua', en la que reflexionará sobre el exilio a partir de su experiencia, y el 10 de marzo también participará en un seminario con escritores, artistas y periodistas.

Además, el 8 y 16 de abril protagonizará un ciclo de conversaciones con la dramaturga alemana Sasha Marianna Salzmann y el escritor y poeta ruso-estadounidense Eugene Ostashevsky, con quienes explorarán la migración y el desarraigo y el desplazamiento como experiencia a partir de sus obras.

El 10 de abril Stepánova ofrecerá una charla a estudiantes de secundaria en la que reflexionará sobre el exilio, la memoria y la escritura como forma de entenderse a sí misma, y el 3 de marzo dará una sesión magistral a estudiantes de la Universitat de Barcelona (UB).

También mantendrá encuentros con sus lectores el 16 de marzo en la librería La Central, el 20 de marzo en el festival literario El Mot en Olot (Girona), y el 1 de abril en la libreria Finestres.