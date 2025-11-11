Escrivá dice que el ICF puede lograr la ficha bancaria con una excepción a bancos de desarrollo

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha explicado que el Institut Català de Finances (ICF) puede lograr la ficha bancaria y que "el canal más rápido" es una excepción en los requerimientos de capital que contempla el reglamento europeo, y que es el mismo que tiene el ICO.

Lo ha dicho este martes a preguntas del presidente de Pimec, Antoni Cañete, tras participar en la junta directiva de la patronal, en la que ha explicado que algunos bancos de desarrollo alemanes también tienen la ficha bancaria a través de esta excepción.

"Para ser banco hay unos requerimientos que son exigentes, pero se puede excepcionar, y el reglamento europeo los excepciona a algunas entidades, que son bancos de desarrollo como es el ICO. Bueno, ese es el camino, yo creo, más directo", ha dicho.