Espadaler afirma que recordar a Conxita Badia y Pau Casals es "preservar los valores democráticos"

Espadaler durante su intervención - GOVERN

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha afirmado que recordar la memoria de los músicos Conxita Badia y Pau Casals es "preservar los valores democráticos que representan".

Así se ha expresado durante el homenaje a los dos músicos celebrado en el Ateneu Barcelonès este lunes en el marco del Any Contxita Badia y organizado por Memorial Democràtic, informa el Govern en un comunicado.

Espadaler ha remarcado que sus trayectorias "explican qué significó la guerra, la represión y el exilio para una generación que había contribuido decisivamente al progreso cultural del país".

Por ello, ha subrayado la responsabilidad de las instituciones para preservar el legado de los creadores que defendieron las libertades del arte y ha advertido que los valores democráticos "no son irreversibles" y que en muchos lugares del mundo persisten discursos y actitudes que cuestionan los derechos, las libertades y los fundamientos del estado de derecho.

"La mejor manera de honrar el legado de Conxita Badia y Pau Casals es convertir su memoria en una herramienta pedagógica, expecialmente para los jóvenes, para que entiendan que la democracia, la convivencia y el respeto por los derechos humanos son conquistas que se deben defender cada día", ha sostenido.