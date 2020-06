Espadaler apoya la apuesta de Batlle de dialogar con el PNC para una coalición en las catalanas

El diputado de Units per Avançar en el Parlament de Catalunya, Ramon Espadaler, durante una sesión plenaria.

El diputado de Units per Avançar en el Parlament de Catalunya, Ramon Espadaler, durante una sesión plenaria. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Units per Avançar y diputado del PSC-Units en el Parlament, Ramon Espadaler, ha manifestado este martes que el actual Govern es "absolutamente incapaz de afrontar la crisis" y que, por ello, se pone al lado del dirigente de su partido y teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, para dialogar con el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) de cara a una coalición en las elecciones catalanas.

En una entrevista este martes en Ràdio4 recogida por Europa Press, ha defendido que actualmente el reto de la política catalana no es seguir el camino del proceso independentista, sino superar la sacudida, y apuesta porque el objetivo de la próxima legislatura sea salvar la economía y las personas: "Tenemos la obligación de dialogar para hacer una propuesta electoral".

"Estamos desunidos, hemos perdido lealtad y no tenemos proyecto compartido. Tenemos que apostar por el buen gobierno para poder salir de esta crisis, con la actitud del actual Govern no lo superaremos", ha añadido, e indica que las conversaciones aún no se han cerrado pero que hay voluntad de dialogar con el PNC, que celebrará este sábado su congreso constituyente y al frente del cual podría estar la excoordinadora del PDeCAT, Marta Pascal.

Defiende que, ante un contexto de pandemia, es necesaria la búsqueda de un espacio central en la política, y que en este línea tendrán que seguir las conversaciones con el PNC: "Nosotros nos definimos como catalanistas y no independentistas, y ellos se definen como soberanistas moderados. Es necesario un proyecto de gobierno nuevo, que mire adelante y no atrás".

Considera que Albert Batlle es la persona "idónea" para liderar esta posible coalición, ya que tiene experiencia en el mundo local --destaca su importancia porque dice que es una escuela de pactos entre fuerzas diferentes-- y porque tiene experiencia en el Govern de la Generalitat por su etapa como conseller del departamento de Interior.

PSC

Preguntado por si este nuevo pacto supondría alejarse del PSC en el Parlament, Espadaler ha apuntado que, desde un principio, con este acuerdo quisieron reconocerse tal y como eran: "Dos fuerzas políticas diferentes pero que tenían la voluntad de hacer puentes y no trincheras".

Y destaca que actualmente la voluntad de la formación es aliarse con otro partido que esté situado "más a la derecha que el PSC" ideológicamente y que tenga una base catalanista.