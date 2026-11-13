Espadaler celebra el "crecimiento histórico sin precedentes" de plazas judiciales en Catalunya

Archivo - El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha asegurado que el creación de nuevas plazas judiciales en Catalunya en esta legislatura supone "un crecimiento histórico sin precedentes, ya que durante los últimos 10 años se creaban 10 plazas cada año".

Espadaler ha valorado positivamente la distribución de las 94 nuevas unidades judiciales en Catalunya aprobada por el Gobierno este viernes, enmarcada en la programación estatal correspondiente a 2027.

Este nuevo incremento de la planta judicial catalana, que entrará en vigor durante 2028, se suma a las 91 unidades judiciales creadas durante 2026 y representa "un nuevo paso en el refuerzo de la Administración de justicia en Catalunya", informa la conselleria en un comunicado.

El objetivo es contribuir a reducir las cargas de trabajo de los órganos judiciales, dar respuesta al progresivo incremento de la litigiosidad y mejorar la capacidad de resolución de los asuntos pendientes.

Según Espadaler, "esta legislatura es una legislatura reformista con incremento de recursos humanos y materiales para hacer un servicio público más eficiente".