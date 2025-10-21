Espadaler considera "imprescindible" reformar el acceso a la judicatura para la Ley de Eficiencia

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en la Jornada sobre el acceso a la judicatura en los estados descentralizados organizada por el Cejfe y por el Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat de Catalunya - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha asegurado que "la reforma de acceso a la judicatura es imprescindible para implantar la Ley de Eficiencia", según ha informado el departamento en un comunicado este martes.

Lo ha asegurado en la clausura de la Jornada sobre el acceso a la judicatura en los estados descentralizados, organizada por el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) y por el Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat de Catalunya.

En su intervención, Espadaler ha destacado que la potencial aprobación del anteproyecto de ley sobre la reforma de acceso a la judicatura es "imprescindible" para avanzar en la implementación de la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial, ya que permitiría aumentar la planta judicial y, en consecuencia, ofrecer una mejor prestación del servicio público de justicia.

"El Govern desea con firmeza que este anteproyecto de ley derive en la Ley 1/2026, porque será una manera de impulsar y reforzar las reformas necesarias que se están llevando a cabo en el ámbito de la justicia para hacerla más eficiente", ha subrayado.

Además, ha puesto en valor las 50 becas del Cejfe que se han convocado este año para 50 alumnos --20 plazas para jueces, 20 para fiscales y 10 para letrados de la Administración de Justicia--: "Es una manera de reforzar que haya jueces que escriban resoluciones en nuestra lengua y que conozcan de manera profunda nuestro derecho propio, el derecho civil catalán".