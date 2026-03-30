Espadaler defiende las agrupaciones de oficinas de Justicia como modelo para "ganar eficiencia"

El conseller Ramon Espadaler en la jornada sobre Agrupaciones de Oficinas de Justicia - GOVERN

TARRAGONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha defendido las agrupaciones de las oficinas de Justicia como una herramienta clave para mejorar el sistema judicial catalán, ya que es un modelo para "ganar eficiencia, ser más prácticos y poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía".

Lo ha remarcado en la jornada sobre las agrupaciones de justicia en los municipios, dirigida a alcaldes y jueces de paz del territorio, con el objetivo de explicar las ventajas de construir agrupaciones, y que se ha llevado a cabo en Santa Bàrbara (Tarragona) en el marco de este modelo en Terres de L'Ebre (Tarragona), informa el Govern en un comunicado.

Por otro lado, el conseller también ha fijado que el objetivo del Departamento es impulsar este modelo sin perder la proximidad: "Nos interesa preservar la figura del juez o jueza de paz en cada municipio, agrupar no quiere decir perder ni la competencia ni esta figura".

Una vez constituida la agrupación, el Departamento pone personal de justicia en su sede para prestar servicio a las oficinas de todos los municipios que forman dicha agrupación.

En el caso de Móra d'Ebre tiene la sede en este municipio, pero el futuro personal de la administración prestará servicio a las oficinas de justicia de otros municipios de la agrupación, como Miravet y Benissanet.