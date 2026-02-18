Espadaler defiende la mediación como "una apuesta por la cultura de paz"

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler - DEPARTAMENT DE JUSTICIA

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha defendido la mediación "no solo como una herramienta para hacer que lleguen menos pleitos a la mesa del juez, sino como una apuesta por la cultura de paz.

Su discurso ha clausurado este miércoles la entrega de los Premis ADR Justícia 2025 en Barcelona, que reconocen trabajos de investigación e iniciativas prácticas en la mediación y en otros medios de resolución de conflictos.

Espadaler ha destacado que la ley de eficiencia judicial es una oportunidad para dar más impulso a la gestión alternativa de conflictos: "Tenemos un compromiso firme de seguir trazando el camino de la mediación y lo queremos hacer con diálogo y de la mano de todos los que estáis implicados".

PREMIOS

El jurado ha premiado con 1.500 euros en la categoría A el trabajo de final de máster 'La mediació sanitària a l'entorn familiar per a la protecció del benestar i salut dels nens, nenes i adolescents', un estudio hecho en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona por los estudiantes Queta Mateu, Ester Omella y Jordi Solsona.

Se ha premiado como mejor iniciativa en mediación impulsada por la administración local el proyecto 'Conflicte i convivència: CNV i mediació entre iguals als centres educatius i a l'espai públic', de la unidad de mediación de los servicios policiales de proximidad de la Policía Local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró (Girona).

También han sido premiados en otras categorías el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB); la síndica de Greuges, Esther Giménez Salinas, y la Federació Catalana de Basquetbol.