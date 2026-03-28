Espadaler encabeza un homenaje a Ignasi Anglarill, promotor del baloncesto en las cárceles

Anglarill agradeciendo el homenaje - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha participado este sábado en el homenaje a Ignasi Anglarill Miró, histórico dirigente del baloncesto catalán y que, a mediados de los años 80, fue uno de los principales impulsores del proyecto 'Bàsquet a la presó' en los centros penitenciarios.

Espadaler ha dicho ante Anglarill que "imaginó unas prisiones mejores y consiguió que esto fuese una realidad" y le ha entregado una placa en reconocimiento a su trayectoria y contribución, informa el Departament en un comunicado.

En el acto, en las Antigues Escoles de Montornès de Segarra (Lleida), también han estado el alcalde, Dionís Oña; el director general de Asuntos Penitenciarios de la Generalitat, Domingo Estepa, y la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil.