Espadaler pone en valor los MASC por ser "clave" en la resolución de conflictos jurídicos

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en una jornada para analizar el nivel estatal de desarrollo y de implementación de los MASC celebrada en la sede del ICAB - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha manifestado que los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) son "la clave para cambiar el paradigma sobre cómo afrontar los conflictos jurídicos".

Lo ha afirmado en una jornada para analizar el nivel estatal de desarrollo y de implementación de los MASC en base a la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial celebrada este jueves en la sede del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y organizada por el Consell de l'Advocacia de Catalunya (Cicac).

El conseller, que posteriormente se reunirá con la decana del ICAB Cristina Vallejo, se ha referido a los MASC --o ADR, por sus siglas en inglés-- como una herramienta que promueve soluciones colaborativas, ágiles y orientadas al bien común, a la vez que permite descongestionar los tribunales de instancia.

También ha remarcado la importancia de "trabajar todos los aspectos de la Ley 1/2025 con los diferentes operadores, muy particularmente con la abogacía" y ha recordado que el 28 de octubre el Govern aprobó la memoria preliminar del Anteproyecto de Ley de gestión adecuada de conflictos, el primer paso para dotar a Catalunya de una normativa propia en este ámbito.

En este sentido, la ley se alinea con la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial, y apuesta por una ley integral que regule los diferentes medios adecuados de resolución de conflictos, como son la mediación, la conciliación y el derecho colaborativo, y que defina los principios rectores, requisitos y garantías de estos procesos.

WEB INTERACTIVA

La directora general de Derecho, Entidades Jurídicas y Gestión Adecuada de Conflictos, Immaculada Barral, ha explicado que, en Catalunya, desde la entrada en vigor de la Ley 1/2025 las solicitudes de mediación recibidas en el Centre de Mediació de Catalunya han crecido un 31%.

Además, ha puesto a disposición de la ciudadanía una web específica sobre MASC que incluye un mapa interactivo permanentemente actualizado que permite buscar por municipio servicios y profesionales MASC.