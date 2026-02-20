Espadaler presenta la agenda de actividades de Catalonia Sacra, centrada en el Modernismo

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, durante la presentación de la agenda de actividades culturales 2026 de Catalonia Sacra - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha participado este viernes en la presentación de la agenda de actividades culturales 2026 de Catalonia Sacra, centrada en el Modernismo y en el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado.

La presentación del proyecto, impulsado por el Secretariat Interdiocesà per a la Custòdia i Promoció de l'Art Sacre (Sicpas), se ha celebrado en la Cripta de la Colònia Güell, en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), uno de los espacios más emblemáticos del Modernismo catalán, y ha corrido a cargo del obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y presidente de Catalonia Sacra, Xabier Gómez.

En la bienvenida del acto, el coordinador de Catalonia Sacra, Dani Font, ha expuesto la trayectoria del proyecto y las líneas de futuro y, tras una primera intervención musical, ha habido un diálogo entre el director de Catalonia Sacra, Carles Freixes, y la historiadora de arte Mireia Freixa, que han profundizado en el valor del Modernismo como patrimonio vivo.

Posteriormente, el responsable de programación, Damià Amoròs, y el comisario de la programación, Josep Bracons, han presentado en detalle la Agenda 2026 y, tras una segunda pieza musical, han intervenido el conseller Ramon Espadaler, mientras que la clausura ha corrido a cargo de Xabier Gómez.

En su intervención, el conseller ha subrayado que "Catalonia Sacra es una buena manera de ayudar a hacer muchas cosas, entre ellas, de entender el país que somos" y ha añadido que lo que representa es importante para el país, para la cultura y para poner en valor el patrimonio.