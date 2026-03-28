Espadaler recuerda las víctimas de la Guerra Civil en el barranco de Can Tretze (Girona)

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler - GENERALITAT

GIRONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha presidido la inauguración de una nueva señalización y resignificación de los vestigios del memorial del barranco de Can Tretze, en Pont de Molins (Girona), donde fueron fusiladas 40 personas del bando nacional durante la Guerra Civil y, posteriormente, la dictadura franquista obligó a prisioneros a construir un homenaje a los asesinados mediante trabajos forzados.

En el acto este sábado han participado la alcaldesa de Pont de Molins, Marie Louise Gournay; la presidenta del MUME y alcaldesa de la Jonquera (Girona), Míriam Lanero; el director del Memorial Democràtic, Jordi Font, y la directora de los servicios territoriales del departamento de Justicia y Calidad Democrática en Girona, Núria Gómez, ha informado el Govern en un comunicado.

Espadaler ha reivindicado este acto como ejercicio de responsabilidad democrática: "Este ha sido un acto de honestidad y coraje: honestidad respecto a las personas que fueron asesinadas y coraje para poner la verdad por delante", ha resumido.

Ha añadido que recordar a las víctimas de Can Tretze es, en sí mismo, un acto de justicia y ha remarcado que una sociedad democrática madura es aquella que sabe "explicar y contextualizar" hechos como este y no dejarlos en el olvido.

La actuación comporta la incorporación de este punto a la Xarxa d'Espais de Memòria Democrática de Catalunya.

OBISPO POLANCO

El acto también ha servido para poner en valor la figura del obispo de Teruel, Anselmo Polanco, una de las víctimas de estos hechos, de quien Espadaler ha destacado su significación histórica.

Así, ha explicado que mantiene un vínculo con el Papa, puesto que ambos pertenecen a la orden de los agustinos y el Papa lleva una reliquia del obispo Polanco, canonizado por la Iglesia católica en su condición de mártir.