Espadaler (Units) aboga por un catalanismo integrador ante la "bipolarización extrema"

Ofrenda del partido - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha abogado por un catalanismo integrador frente a la "bipolarización extrema" y el avance de fuerzas extremas que, ha asegurado, ponen en cuestión la democracia misma.

Tras la ofrenda al monumento de Rafael Casanova por la Diada, el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat ha reivindicado el rol de las instituciones, recordando el Any Irla y el Any Tarradellas: "Irla es el eslabón que permite la continuidad de la Generalitat; Tarradellas es quien puede restituirla", y ha pedido tomarlos de ejemplo para mirar a la Catalunya del presente y futuro.

Ha añadido que, ante populismos estériles que no llevan a ningún sitio, hay que atender los retos actuales siguiendo el ejemplo de quienes "han puesto el interés general y la cohesión social por delante" y han sido ejemplos de catalanidad y catalanismo integrados.