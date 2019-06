El excomisario jefe de los Mossos defiende su gestión que se ha basado en "recuperar la normalidad institucional"

Actualizado 03/06/2019 17:23:25 CET

Miquel Esquius acepta su destitución pero admite que le fue comunicada "por sorpresa"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, ha defendido este lunes que su gestión al frente del cuerpo se ha basado en "recuperar la normalidad institucional" y que lo ha hecho desde la neutralidad política y para servir a toda la ciudadanía.

En una carta dirigida a todos los mossos a la que ha tenido acceso Europa Press, Esquius se ha despedido del cuerpo después de que el consejero de Interior, Miquel Buch, haya anunciado este lunes su destitución y su relevo por el hasta ahora jefe de Información del cuerpo, Eduard Sallent.

"He procurado hacerlo pensando en recuperar la normalidad institucional, con todos los estamentos, cuerpos y actores sociales, desde la neutralidad política y con la voluntad final de servicio a toda la ciudadanía", ha sotenido Esquius.

Esquius ha remarcado que considera que este posicionamiento "con voluntad al servicio del pueblo" contribuye a fortalecer al cuerpo y que sea reconocido como una policía profesional.

"Durante estos meses, con la ayuda de los comisarios superiores y del resto de mandos, he intentado tomar las decisiones que me ha parecido que eran las mejores para la época que me ha tocado dirigir el cuerpo", ha agregado.

"POR SORPRESA"

En su despedida a los mossos, Esquius ha dicho que su destitución, que se ha hecho pública este lunes, le fue comunicada "por sorpresa" el miércoles pasado.

"Ha sido un honor para mi representar al cuerpo durante estos once meses y agradezco a los que en su día me lo encargaron, y especialmente a todos vosotros, por haberme ayudado con vuestro compromiso y lealtad. Compromiso y lealtad que no interpreto solo hacia mi, sino también hacia nuestra función como servidores públicos", ha expuesto.

Esquius ha asegurado que asume su sustitución "con el mismo sentido del deber" que cuando le propusieron asumir el cargo de jefe de los Mossos.

"Tengo claro que, por encima de todo, nos debemos a la organización y tiene que prevalecer lo mejor para nuestro cuerpo. Y, si ahora los máximos responsables del Departamento han creído que lo mejor era mi relevo, hay que aceptarlo", ha razonado.

DESTITUCIÓN

Esquius fue nombrado hace once meses sustituyendo a Ferran López, que asumió la jefatura de los Mossos durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución cuando el major Josep Lluís Trapero fue cesado.

Se ha puesto a disposición de Sallent "para todo aquello que necesite" y le ha deseado aciertos por el bien de la organización policial.