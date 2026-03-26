Essity invierte 20 millones en su planta en Tarragona para una nueva línea de productos de higiene

Imagen de la línea de fabricación en la planta de Puigpelat (Tarragona). - ESSITY

TARRAGONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa de productos y soluciones de higiene Essity ha invertido 20 millones de euros para poner en marcha una nueva línea de productos de higiene femenina en su planta de Puigpelat (Tarragona), informa este jueves en un comunicado.

En concreto, la línea tendrá capacidad para producir 1.800 productos por minuto, fabricará protegeslips de la marca Deliplus para Mercadona, y se une a la producción de compresas para la incontinencia de su marca Tena, inaugurada en 2024, dentro de este segmento.

La inversión incluye la adquisición de maquinaria especializada, la ampliación de las instalaciones o la incorporación de tecnologías, como la visión artificial, que mejoran la eficiencia, la calidad y la seguridad de los equipos.

La nueva línea diversifica la actividad de la planta de la empresa en Puigpelat hacia el área de cuidado personal "y se posiciona como un centro de referencia para Essity a nivel europeo, apoyado en la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del talento local", ha valorado la compañía, que cifra en 25 personas la creación de nuevos puestos de trabajo gracias a esto.

Respecto a la elección de la fábrica en Tarragona para desarrollar esta línea, Essity ha valorado que "se basa en su capacidad de crecimiento, su proximidad a clientes estratégicos y su papel clave en la optimización de la red productiva europea, reforzando el compromiso de la compañía por consolidar Tarragona como un referente industrial".