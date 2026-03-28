Estabilizado el incendio forestal de Llimiana (Lleida)

Archivo - Imagen del incendio en Llimiana - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado este sábado por la tarde el incendio forestal declarado en Llimiana (Lleida), donde trabajan con 18 dotaciones sobre las 19.30.

Han trabajado especialmente "para definir el perímetro y enfriarlo antes de que entre el viento", que se prevé fuerte en Catalunya este fin de semana.

El fuego se ha originado cerca de la carretera LV-9121: ha ardido una solana de matorral con mucha pendiente y riscos, informan los bomberos vía X.

Los bomberos han recibido a las 15.08 el aviso del incendio, posiblemente debido a descontrolarse una quema de restos vegetales, según la investigación.

El incendio ha hecho una "carrera" en dirección contraria al viento y ha llegado al carenado, cambiando la dinámica del fuego, por lo que los bomberos incrementaron las dotaciones destinadas inicialmente.