Estabilizan el incendio de Savallà del Comtat (Tarragona) y levantan el confinamiento en Segura

Incendio forestal en Sallavà del Comtat - BOMBERS

TARRAGONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado este martes sobre las 16.45 el incendio de Savallà del Comtat (Tarragona), informan fuentes de Bombers consultadas por Europa Press, y Protecció Civil ha levantado el confinamiento del núcleo de población de Segura.

Los bomberos desescalarán recursos y mantendrán 9 vehículos de agua y equipos de prevención activa forestal (EPAF) resiguiendo el perímetro y trabajando en puntos calientes, informan vía X, Protecció Civil anuncia también vía X que se levanta el confinamiento en Segura este martes por la tarde.

Agents Rurals informa de que el incendio en Savallà del Comtat ha afectado a unas 11,3 hectáreas según sus datos provisionales.