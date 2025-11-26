Ester Bonal, nueva presidenta de la Acadèmia Catalana de la Música

La presidenta de la Acadèmia Catalana de la Música Ester Bonal con la nueva junta
Publicado: miércoles, 26 noviembre 2025 13:36

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Catalana de la Música ha elegido a la música, pedagoga y directora coral Ester Bonal como nueva presidenta en su asamblea extraordinaria electoral, tomando el relevo del músico y escritor Gerard Quintana.

La votación, que se ha desarrollado en formato híbrido --presencial y telemático-- ha renovado la junta directora y el Consell Acadèmic y ha ratificado los equipos que liderarán la institución durante los próximos cuatro años, informa la Acadèmia este miércoles en un comunicado.

Bonal, que impulsó Xamfrà y recibió el Premi Nacional de Cultura en 2020, ha afirmado que "la música importa porque construye como sociedad, educa y sostiene un ecosistema creativo y profesional vital para el país", y ha dicho que la Acadèmia es un compromiso compartido.

Durante los últimos cuatro años, la Acadèmia ha consolidado iniciativas como los Premis Alícia que reconoce anualmente a proyectos musicales y el espacio Fòrum donde cada otoño aborda temas de interés para el sector.

La nueva junta directiva que acompañará a Bonal está formada por Guillem Arnedo y Eva Faustino, como vicepresidentes, Marc Ayza Deu, Anna Cerdà, Carles Farràs, Maria Hinojosa, Fátima Mellado, Vignesh Melwani, Victoria Morales y Genís Roca.

El Consell Acadèmic cuenta con Enric Aragonès, Marc Ayza Deu, Carles Farràs, Maria Hinojosa, Mar Medinya, Vignesh Melwani, Montse Portús, Gerard Quintana, Imane Raissali y Genís Roca.

El mandato 2025-2029 centrará su trabajo en la promoción de la igualdad y la diversidad en el sector musical, la sostenibilidad económica de la entidad y el crecimiento de la base social de la Acadèmia, con el objetivo de obtener más representatividad y generar valor y proyección en el desarrollo del tejido musical catalán.

