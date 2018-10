Estudiantes catalanes harán huelga este lunes por el 1-O

Publicado 30/09/2018 10:37:05 CET

Ceucat pide que las universidades no evalúen ni obliguen a asistir el lunes

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Universitats per la República y sindicatos de estudiantes han convocado huelga estudiantil para este lunes, coincidiendo con el primer aniversario del 1-O.

La convocatoria de Universitats per la República, bajo el lema 'Ni olvido ni perdón', irá acompañada de manifestaciones a las 12 en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona --en la la capital catalana irá de la plaza Universitat la de plaza Sant Jaume--.

La plataforma, que protagonizó manifestaciones durante septiembre y octubre de 2017, se ha reactivado y abogado por la movilización continua y la unidad de los partidos independentistas para que la Generalitat haga efectiva la república.

Universitats per la República ha hecho en los últimos días diversas acciones: el 20 de septiembre pegó carteles en las universidades y el 27 hizo un acto político 'Recuperem els carrers'.

El Consell de l'Estudiants de les Universitats Catalanes (Ceucat), junto a consejos del estudiantado de diversas universidades catalanas, ha reclamado a los rectores que suspendan las actividades evaluables y la asistencia obligatoria para no "penalizar" a los universitarios que quieran adherirse a la huelga.

Ha defendido el derecho a huelga el 1 de octubre, pero ha pedido también a las organizaciones estudiantiles garantizar el derecho a la educación para todos aquellos estudiantes que quieran hacerlo efectivo con su asistencia a clase.

SINDICATOS DE ESTUDIANTES

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) se ha adherido a la convocatoria de Universitats per la República y ha convocado huelga en todos los centros educativos para que los estudiantes sean "la punta de lanza de la movilización popular".

El Sindicat d'Estudiants (SE) --que no forma parte de la plataforma Universitats per la República-- ha convocado huelga en universidades e institutos por "la república catalana de los trabajadores, la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados", y participará en las manifestaciones.

ESCUELAS

El sindicato de profesores Ustec·Stes ha convocado concentraciones en los centros educativos de Catalunya, sumándose a las acciones promovidas por la Plataforma 1 d'Octubre, al finalizar el horario lectivo de la mañana.

El conseller de Enseñanza de la Generalitat, Josep Bargalló, aseguró esta semana que las escuelas abrirán el lunes como cualquier día lectivo "con la seguridad de que nadie interrumpirá, y podrán cerrar sin los vidrios rotos", en referencia a los daños en centros educativos producidos el año pasado el 1-O.

Remarcó que las escuelas tienen autonomía de centro y que serán las direcciones las que decida qué hacer durante el horario lectivo: "No habrá ninguna escuela que no abra y no haga horario lectivo".